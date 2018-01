New York Times move dados de ações para a internet O New York Times, tradicional jornal norte-americano, deixará de publicar dados sobre o mercado de ações em sua versão impressa, em mais um movimento que mostra a interação dos veículos de imprensa com a internet como forma de reduzir custos. É que estes dados, que deixarão de ser publicados às terças-feiras e aos sábados a partir do dia 4 de abril serão oferecidos pela Web associados com ferramentas de consulta interativa. A medida também visa reduzir os custos com papel e oferecer um serviço de maior valor agregado, já que a esmagadora maioria dos investidores está plugado na internet, monitorando os movimentos do mercado em tempo real. Em lugar das tabelas, o jornal informará a performance das 100 principais ações do índice 500 da Standard & Poor´s, com análises de mercado, gráficos de desempenho e informações sobre fundos mútuos e taxas de câmbio. O jornal não divulgou quanto pretende economizar com a iniciativa.