News Corp. e Yahoo avaliam combinação de operações na rede

A News Corp. e o Yahoo estão discutindo uma possível combinação do MySpace com outros domínios online que ambas as empresas possuem em conjunto, disseram fontes do setor ao The Wall Street Journal. VEJA TAMBÉM Sem esperar Microsoft, Yahoo volta a demitir funcionários Yahoo! rejeita oferta de compra da Microsoft Especial - O que está em jogo na fusão Microsoft/Yahoo O objetivo das discussões é ajudar o Yahoo a escapar da oferta feita pela Microsoft, de US$ 44,6 bilhões. Sob o acordo em discussão, a News Corp. teria uma participação no Yahoo que poderia chegar a mais de 20%. A operação permitiria que o Yahoo continuasse independente, mas daria à News Corp. um controle substancial sobre um grande conjunto de domínios da internet e de oportunidades de anúncios. O acordo, que também incluiria uma contribuição em dinheiro da News Corp. e de uma empresa de private equity, é uma variação do que foi considerado pelas duas companhias várias vezes ao longo dos últimos 18 meses. As negociações tinham sido interrompidas em outras ocasiões pela discordância sobre o valor do MySpace, que afeta o tamanho da participação que a News Corp. poderia ter no Yahoo. A News Corp., com negócios que incluem Dow Jones & Co., o The Wall Street Journal e a agência de notícias Dow Jones Newswires, deve avaliar o MySpace entre US$ 6 bilhões e US$ 10 bilhões, segundo especialistas da área. Relatos das conversas apareceram nos últimos dias em sites como o TechCrunch e o Silicon Alley Insider. Oferta da Microsoft Uma venda para a Microsoft ainda parece ser o cenário mais provável para o Yahoo. A Microsoft provavelmente está disposta a elevar sua oferta. A companhia disse que se dispõe a "seguir todos os passos necessários" para consumar a operação, o que pode significar dirigir-se diretamente aos acionistas do Yahoo. O Yahoo, porém, tem buscado alternativas à venda. A News Corp. procurou empresas de private equity desde o dia em que a Microsoft anunciou sua oferta, de acordo com uma fonte próxima ao assunto. No começo, a companhia havia relutado em pressionar por um acordo até esperar que a diretoria do Yahoo sinalizasse que estaria interessada, segundo outra fonte. Na última segunda-feira, 11, o Yahoo! rejeitou a oferta da Microsoft alegando que ela "subavaliou substancialmente" a empresa, deixando a porta aberta para novas abordagens. Durante uma recente conferência de apresentação de balanço, o chairman da News Corp., Rupert Murdoch, descartou a possibilidade de uma oferta da empresa por todo o Yahoo. Em relação a uma possível troca do MySpace por uma participação no Yahoo, ele declarou: "Acho que o dia passou e você não percebeu". As informações são da Dow Jones.