News Corp. registra prejuízo trimestral por baixa contábil A News Corp. de Rupert Murdoch registrou um prejuízo líquido no trimestre por conta de uma baixa contábil de 8,4 bilhões de dólares na Dow Jones e outros ativos, enquanto a recessão econômica tem reduzido a receita publicitária das empresas de mídia. O prejuízo líquido da News Corp. no segundo trimestre fiscal, encerrado em 31 de dezembro, foi de 6,41 bilhões de dólares, ou 2,45 dólares por ação, comparada ao lucro líquido de 832 milhões de dólares, ou 0,27 dólar, no mesmo período do ano anterior. O conglomerado de mídia internacional disse nesta quinta-feira que o lucro operacional, ajustado por alguns itens extraordinários, foi de 818 milhões de dólares, 42 por cento menor que os 1,4 bilhão de dólares de um ano atrás. A receita líquida caiu 8,4 por cento, para 7,87 bilhões de dólares. A News Corp. é a mais recente empresa de mídia a anunciar resultados financeiros deprimidos como consequência da redução dos orçamentos das empresas para publicidade. A News controla a rede de televisão Fox, o Wall Street Journal e a empresa de redes sociais MySpace. (Reportagem de Robert MacMillan)