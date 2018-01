Nextel lança aplicação de mensagem instantâneas para PCs A Nextel, operadora de trunking voltada ao mercado empresarial, anunciou na Telexpo 2006 uma nova aplicação de comunicação móvel: o Conexão Direta Web, ferramenta de mensagens instantâneas que permite aos usuários da operadora conexões entre PCs ligados na internet e qualquer outro usuário do serviço da Nextel. Com isso, profissionais que precisam monitorar equipes em campo podem centralizar toda a comunicação em suas estações de trabalho. Além disso, o software estende o alcance das redes Nextel para áreas sem cobertura, desde que haja uma conexão de banda larga disponível. Oferecido no sistema de assinatura mensal, o serviço inclui um programa que pode ser baixado do site da Nextel - para computadores Windows com kit multimídia instalado. O programa permite conversas por voz e tem ainda a funcionalidade de secretária eletrônica, que possibilita gravar e ouvir recados.