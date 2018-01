Neymar admite estar ansioso para estreia e diz que não joga sozinho O atacante Neymar reconheceu nesta quarta-feira, véspera de sua estreia em Copa do Mundo, que está ansioso para o jogo da seleção brasileira contra a Croácia e dividiu a responsabilidade com os outros jogadores da equipe, apesar de ser considerado a maior esperança do time no Mundial.