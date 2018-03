NGTON-POL O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta sexta-feira que vai sancionar na próxima semana o pacote de estímulo econômico de 152 bilhões de dólares. O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram o plano na quinta-feira. O pacote consiste de uma série de restituições tributárias e incentivos às empresas com o objetivo de evitar uma recessão nos Estados Unidos. "Estamos em um período de incerteza econômica, e agimos de novo", disse Bush em uma conferência. "Eu quero agradecer os membros (do Congresso) pela aprovação de um bom projeto de lei, que vou sancionar na próxima semana." "Esse projeto reflete nossos princípios. Ele é robusto, é pró-crescimento, estimula o investimento empresarial e coloca dinheiro nas mãos dos consumidores norte-americanos", acrescentou o presidente. O plano fará a restituição de até 600 dólares para indivíduos e de até 1.200 dólares para casais, com adicional de 300 dólares por criança. Pessoas de baixa renda, incluindo aposentados pela Previdência Social e veteranos de guerra com invalidez --que não pagam imposto--, também receberão cheques de 300 dólares. O projeto final foi mais amplo do que o original apoiado por Bush. O Senado acrescentou os benefícios para os idosos e os veteranos inválidos, que não estavam no texto original da Câmara. Para ter mais apoio dos republicanos em um Senado bastante dividido, os democratas tiveram que recuar na proposta de benefícios a desempregados de longa data e em outras provisões que ajudariam pessoas de baixa renda e construtores de casas. O Senado também modificou o texto para garantir que imigrantes ilegais não recebam a restituição. O projeto deve injetar aproximadamente 152 bilhões de dólares na economia neste ano, e mais 16 bilhões de dólares no próximo ano. Os indicadores mais recentes sugerem que a economia está desacelerando. Alguns economistas dizem, porém, que o pacote deve ganhar tempo, mas não evitar uma recessão. (Reportagem de Matt Spetalnick)