Nhoque ao creme de cogumelos (Due Cuochi)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - "Ué? Cadê o azeite trufado que vinha nesse prato?", o Demian reclamou. "Mudamos a receita recentemente, mas da próxima vez é só pedir que o pessoal da cozinha coloca", explicou o garçom. O japa ficou aliviado com a promessa, ainda achando o molho leve demais. Mas a idéia é ser leve mesmo. É o nhoque mais leve da cidade. A bolinha de batata desaparece na boca. Os tomates não deixam a potência dos cogumelos pesar demais. Um daqueles raros pratos que caem bem em qualquer tipo de estômago: embrulhado, faminto, cheio, ressaqueado... Difícil, muito difícil, sentir falta do azeite trufado. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - O nhoque leve e bem preparado pede um molho mais delicado. Acho que o molho só à base de cogumelos acaba por tornar o prato enjoativo. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Todo mundo reconhece que o Due Cuocchi é um restaurante de êxito. A freqüência é enorme nessa simpática casa. Esse êxito se deve a vários pontos: comida boa, porções fartas, preços razoáveis, ótimo atendimento e bom serviço. Esse gnocchi é muito bem feito, o molho suntuoso, o tomate no molho de cogumelos dá uma certa acidez ao conjunto. Uma beleza de prato. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Excelentes gnocchi, não gostei muito do molho de cogumelos. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Poderia ser saboroso, mas não foi tanto. Faltou aquele "quê" a mais. O nhoque em si é correto. Os funghis, saborosos, mas o molho, vamos dizer, um tanto ralinho demais para chamar de creme. Não entendi. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - Os Gnocchi com creme de funghi secchi, do Due Cuochi chegaram bem quentes e estavam macios, não massudos, com sabor de batatas recém-cozidas. E o único senão do molho é que no fundo do prato restou uma aguinha que escorria do garfo. Digo senão porque a vontade era de não desperdiçar absolutamente nada, de tão bom que estava. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Este gnocchi deixou a desejar. Não chega a ser ruim, a massa estava bem feita, com boa textura, macia, sem excessos, mas o molho estava excessivamente alcoólico e com sabor muito acentuaado de cogumelos. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - O prato parece apostar na segurança da comida para a classe média dos anos 70, quando se abusava do creme para agradar todos: pasteurizar os sabores era a moda, em vez de ressaltar a diversidade. Mas a execução é honesta e os gnocchi são bem feitos. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Massa deliciosa em molho cremoso. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - Talvez a massa de gnocchi seja a mais caprichosa de todas, devido ao seu volume. Basta subir para estar no ponto mas apenas um segundo a mais pode colocar tudo a perder. Pois foi o que aconteceu com este saboroso gnocchi do Due Cuochi. O creme de cogumelos estava primoroso, denso e intenso como se deve, mas algo se passou na cozinha. Ele chegou excessivamente mole, por pouco se desfazendo antes da garfada. Considero um acidente de trabalho. Uma pena. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - O gnocchi é leve, mas, por ter boa proporção de batata e farinha, exige também que se morda, não é daqueles que derretem na boca. O molho, por sua vez, tem quase nada de creme (se tiver), o que reforça o aspecto ligeiro desta massa - mais uma prova de que a cozinha do Due Cuochi, no estilo tratoria refinada, não é só feita de pratos copiosos. Mas, à maneira do cotechino com lentilhas da casa, também acho que é porção para rachar.