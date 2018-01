Nielsen começa a divulgar audiência de games nos EUA

Como já havia anunciando anteriormente, a empresa de pesquisas Nielsen, que acompanha a audiência de canais de TV e sites na internet, divulgou os primeiros resultados de sua divisão Nielsen GamePlay Metrics, que, literalmente, mede a audiência de certos games, discriminados por plataforma (consoles). A idéia é que este levantamento oriente as estratégias de marketing de empresas interessadas em explorar anúncios dentro do ambiente virtual de jogos. Para realizar o levantamento, a Nielsen está monitorando o comportamento de usuários em 12 mil domicílios. No total, 68,1 milhões de pessoas usaram um console no mês passado, jogando uma meia de 7,5 dias ao longo do mês. Os resultados indicam que, em junho, o PlayStation 2 respondeu por 42% do total de tempo dedicado a jogos, o Xbox 360 ficou com 8% do tempo, o Nintendo Wii ficou com 4% e o PlayStation 3, da Sony, só ficou com 1,5% da 'atenção da audiência'. No lado PC, o game online World of Warcraft teve audiência quatro vezes maior do que qualquer outro jogo. Outros jogos online de apelo incluem Halo: Combat Evolved, The Sims, Halo 2 e RuneScape, entre os cinco títulos mais jogados. De acordo com estimativa da consultoria Parks Associates, a publicidade em games movimentou US$ 55 milhões em 2006 passado nos EUA, e deve chegar a US$ 800 milhões nos próximos cinco anos.