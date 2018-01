Nielsen passa a estudar audiência de videogames A empresa de pesquisas Nielsen atua no mercado norte-americano como o Ibope faz no Brasil com as Tvs: monitorando a audiência de programas de TV. A novidade é que, agora, a empresa também vai começar a monitorar a audiência de videogames. Isso mesmo: a empresa quer saber quais são os games que as pessoas estão jogando na TV da sala de estar. O objetivo, no caso, é medir a audiência da publicidade que é embutida nos jogos, tanto nas partidas stand-alone, em que o jogador está sozinho e acessa anúncios previamente gravados em seus jogos, como quando ele está disputando partidas online (e que têm anúncios dinâmicos em ambientes virtuais, atualizados em tempo real). A novidade também permitirá que a empresa passe a comparar o tempo que os norte-americanos gastam com jogos em comparação com o tempo dedicado à programação normal da TV. Cerca de 10 mil dispositivos de medição que já estão instalados em residências nos EUA passarão por uma atualização para incluir a tecnologia que mede qual é o jogo que está sendo utilizado na TV, essencialmente um identificador que compara o áudio de jogos a um banco de dados de títulos conhecidos. A empresa também está formalizando um acordo com as principais servidoras de anúncios no ambiente virtual dos jogos como a IGA e a Massive, fornecedora de anúncios recentemente adquirida pela Microsoft.