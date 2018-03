Níger prende membros da oposição acusados de tentar um golpe

A tensão política cresceu em Níger desde agosto, depois de uma reformulação da coalizão do presidente Mahamadou Issoufou que terminou com o líder da Assembleia Nacional, Hama Amadou, e o seu partido Movimento Democrático Nigerino entrar na oposição.

As prisões ocorreram depois que um motociclista armado e não identificado atirou com uma metralhadora contra a casa de Mohamed Ben Omar, vice-presidente do parlamento de Níger e membro da coalizão governista, em 20 de maio.

"Todas essas prisões estão ligadas a uma tentativa de criar uma campanha de terror que levaria a um golpe militar", disse Hassoumi Massaoudou durante uma entrevista coletiva no sábado, acrescentando que 40 membros do partido foram presos.

"Membros do partido de oposição foram pegos em flagrante com coquetéis molotov, machetes e porretes", disse. "Esses ataques sucessivos são parte de uma campanha que foi lançada."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não houve comentário imediato do Moden, que já havia negado tentar desestabilizar o país e acusa o governo de tentar silenciar os críticos.

Níger, com uma população que cresce rápido e já chega a 17 milhões de pessoas, é um dos países mais pobres do mundo. Tem uma das piores rendas per capita da África, apesar de ser produtor de urânio e ter produção de petróleo desde 2011.

(Por Abdoulaye Massalaki)