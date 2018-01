Nigéria diz que Boko Haram planeja atacar capital com caminhões-tanque

O governo nigeriano está tendo dificuldades para mostrar que consegue conter a insurgência do Boko Haram, desde que o grupo atraiu a atenção do mundo todo em abril ao sequestrar mais de 200 meninas de uma escola no nordeste do país.

Para provar sua reação, o governo disse nesta quinta-feira que as forças de segurança mataram dez membros do grupo insurgente no Estado de Borno, no nordeste, obtendo um raro sucesso.

Sem explicar como o governo planeja conter os ataques, um funcionário de alto escalão do Ministério da Informação, Mike Omeri, disse em comunicado na noite de quarta-feira que os rebeldes planejam plantar “dispositivos explosivos improvisados nos caminhões-tanque e conduzi-los a locais movimentados em Abuja”.

O Boko Haram matou milhares de pessoas desde 2009 e diz querer criar um Estado islâmico no norte nigeriano de maioria muçulmana.