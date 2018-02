Nigeriano é preso com 13,5 quilos de cocaína no Galeão O nigeriano J.O.C., de 36 anos, foi detido ontem à noite, tentando embarcar para a capital espanhola Madri, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, em posse de 13,5 quilos de cocaína, detectados pelo raio X. O entorpecente estava dentro de 350 carregadores de celular e seis tábuas de carne.