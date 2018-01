Nike aponta expansão de encomendas em desaceleração na Europa Ocidental e emergentes A companhia divulgou resultados trimestrais acima do esperado no seu segundo trimestre fiscal. As expectativas eram extremamente altas após dois trimestres de "resultados bem acima do esperado", mas a Nike superou as projeções em poucos centavos, disse o analista Brian Yarbrough, da Edward Jones, acrescentando que a desaceleração nas encomendas futuras pode ser motivo de preocupação.