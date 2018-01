Nike é a marca mais lembrada no Second Life Brasil

A marca de artigos esportivos Nike é a mais lembrada por usuários do Second Life Brasil, seguida pela fabricante de celulares Nokia e a montadora Volkswagen. Os dados são de pesquisa divulgada pelo Instituto Qualibest em parceria com a consultoria Resident na tarde desta sexta-feira, dia 29. Foram entrevistados 476 avatares brasileiros entre os meses de maio e junho. É o primeiro levantamento do gênero "top of mind" no mundo virtual. O questionário da pesquisa foi distribuído em quiosques da Ilha Brasil e continha respostas abertas e estimuladas. A Nike foi a mais lembrada quando não havia alternativas prévias. Quando solicitados a escolher uma entre dez marcas listadas, internautas colocaram a Nokia em primeiro lugar, seguida da Volkswagen e do Bradesco. Também estavam na lista empresas como Unibanco e Citibank. Para a diretora da Qualibest Daniela Daud, a pesquisa tem informações importantes para empresas que pretendem explorar o SL Brasil economicamente. "Deve servir como parâmetro para futuras ações de marketing", diz. O instituto prepara um levantamento com perfil minucioso dos usuários da segunda vida. A reportagem completa será publicada nas próximas edições do MetaNews, jornal que o Grupo Estado prepara para o Second Life Brasil. Nike Principalmente por conta dos modelos de tênis é que a Nike está na cabeça dos avatares brasileiros. A empresa se aproveitou da vaidade da maioria dos avatares e do baixo custo para realizar ações de marketing no Second Life. Para se ter idéia, um Nike Air DBL Trainers, lançamento do mundo virtual, custa L$ 100 (em Linden Dollars, a moeda do metaverso), o equivalente a US$ 0,80. Há modelos mais baratos e até de graça, mas não são lançamentos. A Nike já obteve lucro com vendas e promoções na segunda vida. Nokia A Nokia tem três quiosques em diferentes territórios brasileiros no Second Life. A empresa finlandesa está há cinco meses no mundo virtual e distribui celulares de graça, com funções diferenciadas. Um guia acompanha o aparelho e leva o usuário ao hotsite da empresa. O lançamento do Nokia 5200, por exemplo, foi feito antes no SL. Foram distribuídos 5,8 mil aparelhos em um mês. Os avatares eram convidados a integrar uma comunidade e recebem notícias quando passam pelos quiosques.