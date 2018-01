Nike e Apple lançam sistema conjunto de tênis e iPod A Nike e Apple anunciaram hoje, em Nova York, uma parceria para o lançamento do kit esportivo Nike+iPod, um sistema sem fio que permite ao tocador de música digital iPod nano conversar com o calçado Nike+. O kit permite que informações como tempo, distância, queima de calorias e ritmo do exercício ficam armazenadas no iPod e podem ser acessadas na tela do aparelho. O kit inclui um sensor instalado no tênis e um receptor que é conectado ao iPod. A loja virtual de músicas iTunes também ganha uma nova área, a Nike Sport Music. O serviço trará dicas especiais de treinamento misturadas com músicas e instruções de voz de atletas como do lendário maratonista Alberto Salazar. Há também lista de músicas e áudio com comentário do ciclista Lance Armstrong, ciclista heptacampeão da Volta da França. ?Se você pode incorporar tempo, distância e calorias queimadas e tornar isso acessível tanto para corredores comuns quanto para atletas de alto nível, todo o processo de treinamento evolui a outro nível?, afirma Armstrong, que está se preparando para a sua primeira Maratona de Nova York. O primeiro modelo de tênis compatível com a tecnologia é o Air Zoom Moire. O tênis chega às lojas dos EUA e do Reino Unido em julho; agosto no Canadá; setembro na Alemanha, França, Espanha, Itália e Japão. No Brasil e em outros países, o tênis estará nas lojas no começo de 2007. A Nike informou que planeja adaptar outros modelos de tênis a esta tecnologia.