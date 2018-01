Nikon lança câmera com recurso stop-motion A fabricante japonesa Nikon lançou nos EUA um novo modelo de câmera, a Coolpix S9, que traz um conjunto ótico com sensor de 6 Megapixels, lente com zoom ótico de 3x e tela LCD de 2,5 polegadas, além de 24 MB de memória interna, expansível com o uso de cartões SD. Mas é no recurso stop-motion que a câmera traz seu diferencial, ao permitir aos usuários realizar pequenas animações. Na clássica técnica stop-motion, se fotografa um objeto, muda-se sua posição e em seguida fotografa-se novamente, e em que cada imagem corresponde a um frame em filme (e que já foi usada em filmes como Fuga das Galinhas, por exemplo). A câmera permite realizar a seqüência de imagens, mostrando na tela LCD a imagem da foto anterior antes de capturar a foto seguinte, criando automaticamente um vídeo no formato Quicktime. A S9 chega ao varejo norte-americano por US$ 249.