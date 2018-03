Ninguém acerta as dezenas da Mega Sena Ninguém acerta as dezenas da Mega Sena São Paulo, 16 - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 944 da Mega Sena e o prêmio acumulado estimado para o próximo sorteio é de R$ 11 milhões. Vinte e um apostadores acertaram a Quina e receberão cada um o valor de R$ 38.432,28. A Quadra teve 2.669 ganhadores, que receberão o valor de R$ 302,39 cada um. Os números sorteados: 16 - 37 - 43 - 52 - 58 - 59