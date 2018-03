Ninguém aparece em protesto de motoboys em SP

Nenhum motociclista compareceu ao protesto organizado pela Associação dos Mensageiros e Motociclistas e Mototáxi e Afins do Estado de São Paulo (AMMSP), ligada à Força Sindical, na manhã desta segunda-feira, 11. A manifestação, marcada para começar por volta das 9 horas, acabou frustrada. Apenas o Presidente da Associação, Ernane Pastore, estava presente. Além do presidente, cerca de 35 motos da Polícia Militar, outras três da SPTrans e cerca de seis motos da imprensa compareceram ao evento, que partiria do Pátio do Colégio, na região central de São Paulo, em direção à Avenida Paulista. O protesto seria contra o aumento no valor do seguro obrigatório, que teve porcentual de reajuste de 38% neste ano, passando para R$ 254,16. O presidente da Associação não foi encontrado para comentar a falta dos motociclistas.