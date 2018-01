Ninguém está imune à crise global, diz presidente da Microsoft O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, disse nesta terça-feira que nenhuma companhia está imune à crise financeira global, a qual ele considera que enfraquecerá tanto o gasto do consumidor comum quanto investimento de empresas. "Questões financeiras afetarão tanto o gasto de consumidores quando de empresas, e particularmente... investimento da indústria de serviços financeiros", disse Ballmer a jornalistas em uma conferência na capital norueguesa. "Eu acho que é preciso antecipar que nenhuma companhia está imune a essas questões", disse ele, evitando ser mais específico. Analistas de Wall Street, em média, esperam que a companhia tenha elevado em 8 por cento sua receita, para pouco menos de 15 bilhões de dólares, no primeiro trimestre fiscal, que termina em setembro. Ballmer afirmou que acredita que o Congresso dos Estados Unidos ajudará em breve a estabilizar a situação, depois de ter rejeitado o plano de resgate do setor financeiro na segunda-feira. "Eu acredito que antes do fim da semana nós teremos alguma resolução, pelo menos no Congresso, que irá ajudar a estabilizar a situação. Nós precisamos disso, eu espero que consigamos", disse ele. "Eu acredito que alguns problemas também atingem os bancos europeus e tenho confiança de que o Banco Central Europeu será tão inteligente quanto se é necessário ser sobre este problema", disse ele.