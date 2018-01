Nintendo alcança valor de mercado de US$ 85 bilhões

A Nintendo ultrapassou a marca dos 10 trilhões de ienes (US$ 85 bilhões) em valor de mercado devido à demanda aquecida por seus consoles de videogame Wii e DS. A Nintendo é hoje a terceira empresa de capital aberto em termos de valor de mercado do Japão, atrás da montadora Toyota Motor e do Mitsubishi UFJ Financial Group, o maior banco do país. Analistas consideram que as ações da fabricante de consoles devem subir ainda mais. O Wii e o portátil DS catapultaram a marca da Nintendo, que enfrentou problemas sérios no passado recente, para uma posição de liderança diante dos consoles Playstation 2, da Sony, e Xbox 360, da Microsoft. As ações da empresa subiram 5,3% nesta segunda-feira, 15, e atingiram a marca de 71,3 mil ienes, o que levou o valor de mercado da companhia a 10,1 trilhões de ienes, uma valorização de 500% nos últimos dois anos. O valor de mercado da Nintendo é quase duas vezes superior ao da Sony, cujo faturamento total é quase oito vezes maior que o da concorrente. "A perspectiva de alta é maior que o risco de baixa", disse Hiroshi Kamide, analista da KBC Securities. "Temos todos os motivos para acreditar que a Nintendo continuará a executar bem sua estratégia de expansão no setor de videogames, a fim reforçar sua posição, e que a empresa continuará a fazer o que ela faz, e não o que fazem os concorrentes", disse. A Nintendo vem oferecendo jogos inovadores e fáceis de jogar, ampliando a base de jogadores de videogames para além do tradicional público jovem masculino. Jogos e guias sobre como administrar o orçamento doméstico, receitas e treinamento mental ajudaram o Wii e o DS da Nintendo a registrar vendas muito superiores em relação aos produtos rivais da Sony. Um programa que ajudará as pessoas a cuidar da pele está nos planos da companhia, que lançou na semana passada o Wii Fit, um videogame que ajuda a manter a forma dos usuários por meio de um acessório sensível a movimentos.