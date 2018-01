Nintendo alerta donos do Wii para ter cuidado com joysticks A Nintendo está oferecendo algumas dicas de segurança aos usuários do seu videogame Wii: quando estiverem brandindo o controle, usem a faixa para prendê-lo ao pulso, mantenham as palmas das mãos secas e de jeito nenhum permitiram que ele escape. O Wii vem sendo promovido como alternativa mais barata aos produtos de preço elevado da Microsoft e da Sony, mas alguns jogadores vêm se queixando que estão enfrentando custos inesperados depois de deixar que o controlador escape das mãos, causando danos a televisores e a outros objetos de suas casas. Os jogos do Wii são acionados por um controlador dotado de sensores de movimento. Como tem forma de controle-remoto, ele pode ser segurado como se fosse uma espada ou raquete, por exemplo. Ainda que o controlador disponha de uma faixa de segurança que o prende ao pulso do usuário, relatos sobre danos causados por rompimento das faixas vêm surgindo com freqüência cada vez maior nos sites especializados em videogames. Há até mesmo um site, o Wiihaveaproblem, dedicado a registrar as histórias de desastres relacionados ao Wii. Na quarta-feira, a lista de danos registrado pelo site incluía 13 faixas rompidas, sete televisores e dois laptops danificados. Em email enviado aos compradores do Wii e postado em diversos sites na quarta-feira, a Nintendo afirma que movimentos extremos podem causar rompimento da faixa de segurança, fazendo com que o controle se solte das mãos dos usuários. Cuidados "Segure o controle com firmeza e evite movimentos excessivos quando estiver jogando. Se suas mãos ficarem úmidas, pare para secá-las", recomenda a Nintendo. A companhia japonesa também alertou que os jogadores deveriam ficar a pelo menos um metro de distância da TV, e garantir que pessoas e objetos não estejam colocados em seu raio de ação. Na semana passada, Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo America, disse à Reuters que muitos jogadores vinham usando o controle em movimentos largos, fortes, em lugar de movimentos mais contidos que bastariam para acionar os comandos dos jogos. "Temos consumidores que literalmente lançaram o controle como se fosse uma bola de boliche. Isso não deve ser feito!", disse Fils-Aime sobre um jogo de boliche que é parte do pacote "Wii Sports". A Nintendo também oferece dicas de segurança em seu site.