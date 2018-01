Nintendo anuncia preço do Wii no Japão A Nintendo divulgou no Japão qual será o preço final de seu novo console, o Wii. Ele chegará ao consumidor naquele país por 25 mil ienes (cerca de US$ 225). O game deve vir inicialmente com um único joystick, cujo maior destaque é a sensibilidade ao movimento, que deve acionar funções interativas dentro dos jogos. Um segundo controle, portanto, pode elevar o preço do videogame para perto de US$ 250. A previsão inicial da companhia é que ela produza cerca de 6 milhões de unidades do novo console até o final do primeiro trimestre de 2007.