Nintendo aposta em novo joystick e Microsoft, em novos jogos Dois dos maiores fabricantes de videogame do mundo apresentaram hoje suas últimas novidades na Expo E3 que acontece em Los Angeles: a Nintendo apresentou um novo joystick e a Microsoft, novos jogos. "Temos que romper a barreira dos que não jogam", disse o presidente da Nintendo, Satoru Iwata, durante a apresentação do novo joystick, Wii, no Teatro Kodak de Los Angeles. Parecido em sua forma com um pequeno controle remoto de televisão, o comando causou sensação entre as mais de 3 mil pessoas que compareceram ao evento. O joystick funciona como uma extensão da mão, sendo capaz de determinar as ações que acontecerão no jogo. "A idéia é sentir que as mãos fazem parte do jogo", acrescentou. Na E3, a principal feira do entretenimento eletrônico, que acontece até sexta-feira em Los Angeles, a Nintendo aposta mais no "sentir" que no "ver" os jogos. O jogador manejará o joystick como se fosse uma raquete de tênis, uma arma ou uma espada de acordo com o jogo. O objetivo é atrair os que nunca jogaram ou que deixaram de lado o videogame há anos. Segundo a Nintendo, o Wii será lançado no último trimestre do ano com um preço "menor do que o esperado". A empresa não disse o número de jogos disponíveis para o novo controle. No entanto, na E3, 27 games estão disponíveis para teste. O lançamento do Wii no mercado será acompanhado da estréia de "The Legend of Zelda: Twilight Princess" para o videogame da empresa. Já a Microsoft marcou sua presença na E3 com o mais novo console do mercado, o XBOX 360. O presidente da companhia, Bill Gates, que este na feira, disse ser um "viciado" no videogame. Gates comemorou a vantagem sobre os concorrentes, tanto a Nintendo, como a Sony Computer Entertainment e seu Playstation. Ele anunciou que até o fim do ano, quando os dois fabricantes deverão lançar seus novos consoles, já haverá 10 milhões de unidades de XBOX 360 no mercado. "Um número que no ano passado apenas sonhávamos e que agora posso anunciar", ressaltou. A companhia também falou dos 160 jogos que estarão disponíveis para o videogame no fim do ano. Ao contrário da Nintendo, a Microsoft defendeu a experiência visual do jogador ao mostrar algumas de suas novidades, como o "Gears of War", com assombrosos detalhes e um realismo ressaltado pela tecnologia de alta definição (HD). No entanto, a principal aposta de Gates é tornar o "jogo atrativo para todas as idades" por meio de sua a integração a diferentes mídias. Para isso, a Microsoft quer oferecer a integração de seu novo videogame a computadores e até a telefones celulares, para levar a experiência do jogo "a qualquer lugar ou suporte".