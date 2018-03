Nintendo aposta em novos games para voltar ao lucro neste ano fiscal

A Nintendo teve um 2013 difícil uma vez que as vendas de seu console Wii U ficaram abaixo das projeções devido à uma escassez de jogos, enquanto que jogadores casuais não receberam motivos suficientes para se atualizar do popular antecessor, o Wii, por causa da semelhança dos consoles.

A companhia busca desfazer essa percepção demonstrando a diferença do Wii U através de novos jogos, enquanto aproveita a relativa popularidade do console portátil 3DS para terminar o ano fiscal atual no lucro.

A Nintendo projetou nesta quarta-feira um lucro operacional de 40 bilhões de ienes (394 milhões de dólares) para o ano encerrado em março de 2015, ante a estimativa média de 21,2 bilhões de ienes entre 18 analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A projeção reverteria o prejuízo de 46,4 bilhões de ienes para o ano encerrado em 31 de março, quando as vendas caíram 10 por cento para 571,7 bilhões de ienes.

"Definimos a projeção em um nível um tanto quanto conservador", disse o presidente-executivo Satoru Iwata em uma coletiva de imprensa.

(Por Yoshiyuki Osada e Sophie Knight)