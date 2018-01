Nintendo divulga preço final e data de lançamento do Wii Se o PlayStation 3 não atrasar sua chegada ao mercado norte-americano, prevista para o dia 17 de novembro, a Sony terá uma dura competição pela frente. Dois dias depois, a Nintendo chega ao mercado norte-americano custando cerca de US$ 250, segundo noticiou hoje o jornal The New York Times. No Japão, o Wii chega em 2 de dezembro por 25 mil ienes (cerca de US$ 212), preço bem abaixo do que deve custar o PS3 da Sony. O console trará o jogo ?WiiSports?, pacote que traz games de tênis, golfe, beisebol, boliche e boxe, e cuja principal característica será explorar os recursos de detecção de movimento do seu joystick. A previsão inicial é que o Wii contará com 25 títulos em jogos diversos até o final do ano, com preço médio em torno de US$ 50. Game 24 horas Ao construir o Wii, a Nintendo foi na direção oposta à adotada pela Microsoft com o Xbox 360 e a Sony com o PS3, em termos de desenvolvimento: em vez de apostar num console de alta definição e jogos com alto grau de realismo, a Nintendo preferiu investir em jogabilidade, com títulos mais simples e a integração com outros aparelhos. O Wii poderá, por exemplo, interagir com o portátil Nintendo DS, que atuará como controle para alguns jogos, além de permitir que o DS receba demos e extensões de jogos, da internet, por meio de sua conexão ao Wii. Haverá ainda o Wii Connect 24, serviço pelo qual o videogame poderá receber atualizações e receber notícias ou baixar demos de jogos. Donos do console poderão disputar partidas multiplayer pela internet (uma limitação do console anterior da empresa, o GameCube) e o Wii terá ainda um navegador embutido, o Opera, o que permitirá ao aparelho acessar informações na Web. Por usar um processador mais simples, o Wii consumirá menos energia, o que permitirá ao aparelho ficar conectado 24 horas sem acionar a ventoinha de resfriamento, permitindo a ele funcionar em silêncio. Movimento e clássicos O joystick sensível a movimentos é um dos grandes destaques do Nintendo Wii e custará cerca de US$ 32. Uma extensão que se liga ao controle por um cabo, expandindo as opções de comando em alguns jogos, também chamada de Nunchuk (de nunchako, aquela arma marcial formada por duas barras ligadas por uma corda ou corrente), custará US$ 15. Essa dupla de comandos permite aos jogadores executar movimentos que são reproduzidos na tela, como em jogos de tênis, luta ou corrida. Também permitem que os controles funcionem como armas, apontando para alvos na tela. O controle traz ainda um alto-falante embutido, que permite ao controle reproduzir sons, além de trazer um dispositivo vibratório, a chamada função rumble, que faz o controle tremer em sincronia com o que acontece no jogo. Segundo a Nintendo divulgou, a troca de sinais entre o joystick e o Wii acontece entre 200 e 300 vezes por segundo, garantindo uma resposta rápida e precisa dos movimentos, traduzidos em ações nos jogos. Amantes de jogos clássicos também terão uma boa opção no Wii, graças ao recurso Virtual Console, que permitirá ao videogame rodar jogos de consoles clássicos, passando pelo Super NES, do GameCube e até mesmo do Mega Drive da Sega. OS jogos poderão ser baixados pela internet e custarão entre US$ 5 e US$ 10. A lista de plataformas suportadas incluem até jogos para o MSX, um dos computadores mais bem-sucedidos da era pré-PC, comercializado pela Gradiente no Brasil nos anos 80.