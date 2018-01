Nintendo diz que vendas do Wii e DS seguem fortes

A Nintendo informou que não sentiu nenhum impacto particular da crise econômica global uma vez que as vendas do videogame Wii e do portátil DS continuam fortes. O presidente da Nintendo, Satoru Iwata, disse à Reuters em entrevista que as vendas do Wii durante a semana do feriado do dia de Ação de Graças chegaram a cerca de 800 mil unidades nos Estados Unidos, mais que o dobro das 350 mil vendidas no mesmo período um ano antes. "Quando a economia está forte, as pessoas tendem a comprar três coisas do topo da sua lista de pedidos. Mas quando as coisas vão mal, elas compram somente a primeira", disse Iwata. "Felizmente para nós muitos compradores colocam os nossos produtos no topo de suas listas." Iwata disse que as vendas do DS subiram cerca de 20 por cento durante o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos em comparação com um ano antes.