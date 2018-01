Nintendo DSi acessa à internet, tem MP3 player e câmera embutida Mesmo fora da Tokyo Game Show, a Nintendo não perdeu a oportunidade para fazer seu próprio barulho no mercado de games. Uma semana antes da feira, a empresa japonesa anunciou a nova versão do seu videogame portátil – o DSi. O anúncio foi feito oficialmente no dia 2 de outubro e a atualização é um movimento importante da Nintendo contra o crescimento das vendas do PSP. Para concorrer com o portátil da Sony, as principais mudanças do novo DS foram no campo multimídia. Entre as novidades está uma câmera fotográfica de 3.2 Megapixels. Um software permite que o jogador edite e combine imagens fotografadas utilizando o próprio videogame. Além da câmera principal, há uma segunda lente interna, que deve ser utilizada como interface para games e programas específicos que utilizem imagens. Outra implementação é um tocador de MP3, ferramenta ausente nas outras versões do videogame. Além de uma memória interna de 512 MB, a Nintendo incluiu uma entrada para cartões de memória SD, tornando esse limite expansível. Mirando no público que não procura apenas por um aparelho para rodar jogos, a empresa japonesa incluiu no DSi um navegador de internet. A tela também cresceu, facilitando a vida de quem quiser navegar pela web com mais conforto. Mas nem tudo foi confete para os fãs dos portáteis. Apesar de novas ferramentas multimídias terem sido adicionadas, a Nintendo cancelou de vez o suporte para jogos do Game Boy Advance, que ainda garantia alguma diversão para os jogadores veteranos. O novo portátil da Nintendo chegará no Japão em novembro e deve custar US$ 180.