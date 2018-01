Nintendo é a empresa 'menos verde', segundo Greenpeace

Sony Ericsson e Samsung são os fabricantes de produtos eletrônicos que mais respeitam o meio ambiente, segundo uma lista publicada nesta semana pelo Greenpeace, que coloca a Nintendo na lanterna, com zero pontos de dez possíveis. Segundo o estudo, que é trimestral, Sony Ericsson e Samsung obtiveram cada uma 7,7 pontos na avaliação da política de reciclagem e de utilização de substâncias tóxicas em telefones celulares, computadores, televisores e consoles de jogos de 18 grandes fabricantes mundiais. Os três últimos postos do ranking são ocupados por Microsoft, com nota 2,7, Philips, com nota 2, e Nintendo, que ganhou nota zero. A razão de o grupo japonês ter recebido a pior qualificação possível se deve principalmente pelos materiais utilizados em seus dois consoles, o Wii e o DS. Ambos estão carregados de PVC, um plástico clorado que, embora não seja tóxico por si próprio, é objeto de fortes críticas do Greenpeace por não ser completamente reciclável e por sua incineração gerar emissões tóxicas, sobretudo de dioxinas. Além disso, esses aparelhos contêm retardantes de fogo com bromo para evitar incêndios nos circuitos e outros plásticos que podem se acumular no meio ambiente e nos tecidos dos seres vivos. A Microsoft também foi duramente repreendida por seu console Xbox 360. O Greenpeace elabora essa lista desde agosto de 2006. Inicialmente, ela era limitada a celulares e computadores, tendo sido ampliada posteriormente para englobar outros produtos eletrônicos. A avaliação leva em conta dois critérios: primeiro, são feitos testes com os diferentes produtos químicos escolhidos para a fabricação dos produtos e sua periculosidade para o meio ambiente; depois, é avaliada a responsabilidade em escala mundial quanto ao controle dos resíduos. Esse último ponto se refere principalmente à existência de um serviço de recuperação dos equipamentos quando os consumidores deixam de utilizá-los, uma ação que não é comum na Europa, onde se generaliza a obrigação de que os vendedores devem recuperar os aparelhos antigos, mas que ocorre em outras partes do mundo.