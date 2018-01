Nintendo e NTT se unem para conectar Wii à internet

A fabricante japonesa de videogames Nintendo e a operadora de telecomunicações NTT anunciaram nesta quarta-feira, 28, que cooperariam para prover acesso em banda larga à internet ao console de videogame Nintendo Wii, que vem registrando vendas elevadas. Fornecer conexão com a web para o Wii é importante para a Nintendo, já que a criadora de personagens de videogame como Mario e Zelda planeja lançar um novo serviço chamado WiiWare, em março, que permitirá que os usuários do console adquiram jogos novos via internet. Para a Nippon Telegraph and Telephone (NTT), o objetivo é elevar o número de usuários do serviço de conexão à web em fibra óptica, como fonte de crescimento de receita em longo prazo, a base crescente de usuários para o Wii representa um conjunto interessante de potenciais clientes. A Nintendo e as duas unidades regionais da NTT, NTT East e NTT West, começarão a operar centrais de atendimento telefônico conjuntas nesta quinta-feira, a fim de responder a consultas e prestar assistência quanto à conexão do Wii com a internet. Elas também oferecerão um pacote de adesão com descontos que incluirá equipamento para conexão com a web, instalação no local e outros serviços dirigidos aos usuários do Wii. Desde seu lançamento, no final do ano passado, o Wii, equipado com controladores dotados de sensores de movimento que permitem que os usuários conduzam os jogos na tela como se estivessem brandindo espadas ou raquetes, vendeu 13,2 milhões de unidades em todo o mundo (números válidos para o final de setembro). "Espero que o nosso serviço de fibra óptica se torne tão popular quanto o Wii", disse Tetsuo Koga, vice-presidente executivo da NTT East, em entrevista coletiva na quarta-feira. "Creio que conquistamos um poderoso aliado na missão de cumprir a meta de elevar o número de assinantes de conexões de fibra óptica a 20 milhões até o final de março de 2011", acrescentou. As duas subsidiárias regionais detinham 6,1 milhões de assinantes de conexão de fibra óptica em março de 2007. O Nintendo Wii está envolvido em uma batalha tripla com o PlayStation 3, da Sony, e com o Xbox 360, da Microsoft, pelo domínio do mercado mundial de consoles. No mercado de aparelhos portáteis de videogame, o Nintendo DS concorre com o Sony PlayStation Portable.