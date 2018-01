Nintendo faz parceria para serviço de vídeo no Wii A Dentsu, maior agência de publicidade do Japão, informou que vai se aliar com a Nintendo para lançar um serviço de distribuição de vídeo compatível com o console de videogames Wii. As duas empresas planejam oferecer programas criados para o serviço, informou um porta-voz da Dentsu, em contraste com canais online que tendem a oferecer programas e shows que foram produzidos para a televisão. Alguns programas serão pagos pelos usuários do console enquanto outros serão gratuitos e acompanhados por propaganda. A Nintendo vendeu 34,6 milhões de Wiis até o final de setembro, superando as vendas do Xbox 360, da Microsoft, e o PlayStation 3, da Sony. A Dentsu e a Nintendo começarão a oferecer o novo serviço no Japão no próximo ano, enquanto a data do lançamento internacional ainda não foi definida. O porta-voz da agência informou que as duas empresas não decidiram que tipo de programas vão oferecer, mas o jornal de negócios Nikkei publicou que desenhos animados e outros conteúdos de entretenimento serão distribuídos no canal.