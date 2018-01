Nintendo lança game de exercícios

Por anos, os games foram responsabilizados por transformar crianças em seres preguiçosos que só se aventuram a levantar do sofá para pegar mais batatas fritas e refrigerantes. A Nintendo, empresa japonesa líder do mercado de jogos, quer destruir essa imagem com um game que tem por objetivo tirar os jogadores do sofá e fazê-los alongar, balançar e suar em busca de uma vida mais saudável. Com Wii Fit, que chega hoje às lojas norte-americanas, a empresa pretende atrair novos consumidores ao popularíssimo console de videogame Wii. A previsão é que ele será o próximo sucesso da indústria dos jogos eletrônicos, como Grand Theft Auto 4, que arrecadou mais de US$ 500 milhões em apenas uma semana. "Eles venderão tudo o que puderem fabricar," afirma Todd Greenwald, analista do instituto de pesquisas Signal Hill. "Wii Fit vai aumentar um pouco o ciclo de vida do console e faz as pessoas irem atrás de um novo jogo da Nintendo." O Wii provou ser um azarão da indústria dos jogos eletrônicos, graças aos seus controles sensíveis a movimento fáceis de usar, jogos simples e preço baixo. Os americanos compraram 714 mil Wiis em abril, quase o dobro das vendas somadas do Xbox 360 (da Microsoft) e do PlayStation 3 (da Sony). Do outro lado do espectro de Grand Theft Auto IV, Wii Fit conduz os jogadores por mais de 40 exercícios, entre pular corda, posições de Ioga e flexões. O jogo – que custa US$ 90 nos EUA e ainda não tem previsão oficial de preço no Brasil – é acompanhado de uma espécie de balança que sente pequenas alterações na postura de quem joga e é usada para controlar um personagem – os Miis, avatares digitais que o jogador cria – na tela da televisão. Espera-se que Wii Fit seja mais um estouro de vendas na série de sucessos que a empresa japonesa, com sede em Osaka, emplacou. Wii Fit vendeu mais de 2 milhões de unidades desde que foi lançado no Japão, no final do ano passado. A Nintendo viu seu lucro crescer 60% em relação ao ano passado. O conceito de Wii Fit surgiu há quatro anos, quando Shigeru Miyamoto, um dos manda-chuvas da Nintendo, fazia dieta. Ele começou a brincar com uma balança, e daí veio a idéia de fazer o acessório.