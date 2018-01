Nintendo lança versões coloridas do DS para o Natal

A Nintendo anunciou nesta terça-feira duas edições especial do console portátil DS como forma de atrair mais consumidores para a temporada de Festas. Um dos modelos será dourado e virá com o jogo épico de aventura The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Já o modelo cor-de-rosa, mais infantil, trará o jogo Nintendogs, em que o jogador deve treinar e adestrar filhotes. As vendas dos novos Nintendos DS começarão nos Estados Unidos em 23 de novembro, a "sexta-feira negra" após o feriado de Ação de Graças, um dos melhores dias para o comércio no ano. Com tela sensível ao toqu e um misto de configurações avançadas com jogos fáceis de entender, o DS se tornou um dos principais produtos da Nintendo, com cerca de 4,5 milhões de unidades vendidas nos EUA neste ano, a US$ 130 cada. "Temos um bolo incrível nas mãos e só queremos colocar mais sorvete em cima", diz o diretor de comunicação da Nintendo para os Estados Unidos, Perrin Kaplan.