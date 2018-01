Nintendo lançará DS com câmera e música ainda em 2008

A fabricante japonesa de videogames Nintendo planeja lançar um novo modelo do portátil DS que poderá tirar fotos e tocar música. O lançamento do modelo deve ocorrer até o final do ano, informou o jornal Nikkei no domingo. A decisão pode colocar o portátil da Nintendo em posição de concorrência diante do iPod da Apple e de celulares equipados com câmeras. O preço do novo console, que também será equipado com funções de comunicação sem fio avançadas, deve ficar abaixo dos 20 mil ienes (189 dólares) no Japão, ante 16.800 ienes do atual modelo, publicou o jornal. O DS, junto com o console doméstico Wii, são os dois principais motores de crescimento da Nintendo, ajudando a companhia a ver o preço de sua ação crescer mais que três vezes ao longo dos últimos três anos. O DS até agora tem vendido mais que o PlayStation Portable (PSP), da Sony, no mundo. Mas no Japão, as vendas do PSP superaram as do DS em cinco meses consecutivos até julho, segundo a editora especializada no setor Enterbrain, num sinal de que o DS possa estar perdendo força. Representantes da Nintendo não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.