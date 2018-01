Nintendo não planeja cortar preços do Wii e DS este ano

A Nintendo afirmou que não planeja cortar os preços do console Wii e do portátil DS este ano, destacando confiança numa demanda contínua pelas duas plataformas de videogames. "Nossa projeção de lucro para o ano não é baseada em corte no preço dos hardwares e não creio que iremos precisar fazer isso", afirmou o presidente da Nintendo, Satoru Iwata, durante encontro com analistas nesta sexta-feira, 25. A Nintendo, que compete com a Microsoft e Sony na indústria global de videogames, atualmente é líder tanto no segmento de consoles quanto no de portáteis. Os comentários de Iwata chegam um dia depois da empresa divulgar lucro operacional quase 100% maior no ano findo em março e prever outros 9% de crescimento este ano, para 530 bilhões de ienes (US$ 5,08 bilhões). A perspectiva ficou um pouco abaixo das estimativas, mas analistas afirmaram que a previsão da companhia deve se manter numa posição conservadora. A Nintendo, terceira maior empresa do Japão em valor de mercado, revisou para cima suas previsões de lucros três vezes no ano fiscal recém encerrado. A Sony cortou o preço do PlayStation 3, modelo com disco rígido de 20 gigabytes em 20% para 49.980 ienes (US$ 479) antes do produto ser lançado no final de 2006, e reduziu o preço novamente para 44.980 ienes no ano passado para aumentar a demanda. Enquanto isso, a Nintendo não alterou o custo do Wii, que continua com preço de 25 mil ienes.