Nintendo ´Revolution´ já tem nome oficial: Wii A Nintendo acaba de divulgar o nome oficial do seu próximo console, que até então era chamado de Revolution: o ´Wii´. O nome, segundo evoca a empresa em um vídeo divulgado hoje, se baseia no ´we´, palavra em inglês para ´nós´. Segundo a empresa, a idéia é que esta nova marca traga a idéia de que o novo console é para qualquer tipo de usuário e que inspire a idéia de comunicação, de união. O anúncio do novo nome do console é feito às vésperas da edição 2006 da E3, principal feira do mundo dos videogames e que acontece entre os dias 9 e 12 deste mês, em Los Angeles. Na ocasião, a Nintendo deve revelar mais detalhes do console que, até onde já se sabe, aceitará rodar jogos em DVDs e terá um joystick capaz de captar movimentos do usuário. A Nintendo também reafirmou o caráter cooperativo do nome, que visa ´unir´ as pessoas em um só ambiente de entretenimento. O Wii deve chegar ao mercado global até o final deste ano, com previsão de lançamento para o quarto trimestre, devendo concorrer com o Xbox 360 da Microsoft (já lançado) e o PlayStation 3 da Sony, ainda sem previsão de lançamento.