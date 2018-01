Nintendo Revolution terá jogos da Sega Na guerra entre os videogames de próxima geração, o console que está mais atrasado é o da Nintendo: o Revolution, que pode até não ser o nome final do novo videogame da empresa japonesa, deve chegar ao mercado depois do PlayStation 3, da Sony, e do Xbox 360, da Microsoft (já lançado). Mas isso não preocupa o presidente da empresa, Satoru Iwata. Segundo o executivo anunciou em uma convenção de desenvolvedores de games, no mês passado, o Revolution inovará não só pela jogabilidade (um dos recursos é um joystick sensível a movimentos) mas também pelo acesso a um grande acervo de jogos da Nintendo e, agora se sabe, também de jogos do Sega Genesis, videogame que ficou conhecido no Brasil por Megadrive. O executivo não esclareceu se haverá algum tipo de serviço online pelo qual o usuário poderá baixar os jogos direto para o console. Mas sabe-se que Iwata é um crítico de jogos cada vez mais complexos e que são resultado de investimentos milionários e que custam caro ao chegar às prateleiras. "Nossos jogos vão custar cerca de US$ 50, ou menos", afirmou o executivo em uma entrevista ao site CNNMoney. A opção por custos menores não está restrita aos títulos: o Revolution, ao contrário dos concorrentes, não dará suporte a imagens em alta definição. Mais detalhes do Revolution são esperados para a edição 2006 da E3, feira de jogos que acontece em maio, nos EUA.