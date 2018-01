Nintendo se aproxima da Sony em valor de mercado

A Nintendo ultrapassou a Matsushita, fabricante da marca Panasonic, em valor de mercado, na quarta-feira, e está se aproximando da Sony, líder no mercado de videogames. O Wii, da Nintendo, vem superando o Playstation 3, da Sony, em base de três para um nas vendas japonesas, e em dois para um nos EUA, em 2007, de acordo com a Enterbrain, editora especializada em videogames, e o grupo de pesquisa NPD. A demanda pelo portátil Nintendo DS também superou de longe a procura pelo PlayStation Portable (PSP), da Sony. As ações da Nintendo fecharam em alta de 1,4%, cotadas a 44,5 mil ienes nesta quarta-feira, o que elevou a capitalização de mercado da empresa a 6,3 trilhões de ienes (US$ 51 bilhões). Isso se compara a 6,23 trilhões de ienes para a Matsushita Electric Industrial e a 6,64 trilhões de ienes para a Sony -a maior e segunda maior fabricantes mundiais de eletrônicos, respectivamente, duas empresas com faturamento mais de oito vezes superior ao da Nintendo. As ações da Nintendo, conhecida por personagens de videogame como Mario, Donkey Kong e os Pokemon, vêm subindo nos últimos dois anos, impulsionadas inicialmente pelas fortes vendas do DS e, mais recentemente, pela crescente popularidade do Wii. A empresa lançou o Wii em novembro. O aparelho conta com um controlador dotado de sensores de movimento, o que permite aos jogadores brandi-lo como espada ou empunhá-lo como raquete de tênis, o que abre novas possibilidades para o controle de videogames. A Sony também colocou o seu PlayStation 3 no mercado no final do ano passado, mas a demanda pelo modelo vem sendo lenta, até o momento, devido ao seu preço elevado e à disponibilidade limitada de jogos atraentes. >>Corte no preço do PlayStation 3 é questão de tempo