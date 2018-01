Nintendo supera Sony em valor de mercado

A Nintendo por breve período superou a Sony em termos de capitalização de mercado na segunda-feira, e se tornou uma das 10 mais valiosas empresas do Japão, à medida que derruba a fabricante do PlayStation de sua longa liderança no mercado de videogames. A Nintendo passou algum tempo entre marcas renomadas como Toyota Motor, Honda Motor e Canon, no ranking das 10 empresas de mais alto valor, antes que suas ações perdessem parte dos ganhos conquistados e fechassem o dia em baixa. A empresa sediada em Kyoto encerrou o pregão no 11º lugar do mercado japonês em termos de capitalização, pouco acima da Matsushita Electric Industrial e abaixo da Sony. As duas empresas, respectivamente a maior e a segunda maior fabricantes mundiais de eletrônicos, têm ambas faturamento mais de oito vezes superior ao da Nintendo. "Está se tornando bastante claro que a Nintendo está recuperando mercado no mercado de consoles, em detrimento da Sony, enquanto defende sua liderança no segmento de portáteis", disse Akeshi Koyama, analista da Mizuho Securities. O console de videogame Wii, da Nintendo, vem vendendo três vezes mais que o PlayStation 3 da Sony no Japão e mais de duas vezes mais que o rival nos Estados Unidos, até agora este ano, de acordo com dados da editora de revistas de videogame Enterbrain e do grupo de pesquisa NPD. A demanda pelos portáteis DS também supera de longe a procura pelo Sony PlayStation Portable (PSP). Koyama disse que, no entanto, os investidores deveriam estar atentos a possíveis recuos, depois de duas altas sucessivas, cada qual de um ano de duração. "Trata-se de uma empresa que não produz exatamente necessidades cotidianas. Um fator negativo e as ações podem mergulhar. Precisamos tomar cuidado ao lidar com ações como essa", disse Koyama. As ações da Nintendo chegaram à cotação de 46.350 ienes, um recorde, na sessão matinal desta segunda-feira, levando o valor de mercado da empresa a 6,57 trilhões de ienes (US$ 53 bilhões) e a uma vantagem temporária sobre a Sony em capitalização de mercado.