Nintendo vai lançar 400 mil consoles Wii no Japão Oferta e procura. É a velha lei do mercado que pode fazer o Wii, o novo videogame da Nintendo, ir melhor no mercado japonês, onde o PlayStation 3 deixou milhares de fãs de mãos abanando pela pouca disponibilidade de aparelhos. A Nintendo pretende por no mercado japonês, a partir de 2 de dezembro, 400 mil unidades do Wii, quatro vezes mais que o número de unidades do PlayStation3, da Sony, que foram colocadas à venda. Mas mesmo assim os analistas e a imprensa japonesa acreditam em escassez. Por isso, a Nintendo deverá acelerar sua produção a fim de alcançar a meta de 1 milhão de unidades entregues até o fim do ano, segundo o jornal econômico "Nihon Keizai". Estratégia A fim de aumentar a demanda, a Nintendo adiará até 2007 o lançamento de títulos populares como os das séries "Super Mario", e "Dragon Quest", além de "Square Enix". O Wii será vendido no Japão por 25 mil ienes (US$ 211). A Nintendo destaca os seus comandos de fácil utilização, dirigidos "a um público de todas as idades". O console apresenta uma memória interna de 512 MB, traz leior para cartões de memória do tipo SD, e permitirá a conexão à internet para ler notícias, fazer compras e enviar mensagens. Nos Estados Unidos o lançamento do Wii será no domingo, dia 19 de novembro (o PlayStation 3 chega àquele mercado no dia 17). Ainda não foi revelado o volume inicial, mas a Nintendo espera chegar a 2 milhões de unidades ainda este ano. O Wii também deve chegar ao mercado brasileiro, mas, trazido por representantes da Nintendo para as Américas, chegará aqui com o preço inflacionado por impostos de importação e elevadas margens, levando o console a custar R$ 2400,00, como antecipa matéria do jornalista Jocelyn Auricchio, que o Jornal da Tarde publica no caderno Link nesta quinta. Deficiências Segundo a imprensa japonesa, o PlayStation3, que começará a ser vendido nos EUA na sexta-feira, apresenta alguns problemas técnicos. Uma incompatibilidade com parte dos 8 mil títulos produzidos para as duas gerações iniciais do console produz efeitos sonoros distorcidos e congela a durante as partidas.