Nintendo Wii chega às lojas no último trimestre A mais recente edição do console da Nintendo, o Wii, até poucas semanas conhecido pelo codinome ´Revolution´, chega ao mercado mundial até o final do ano, mais exatamente no quarto trimestre, segundo anunciou a empresa hoje, durante a E3, que acontece em Las Vegas, nos EUA. O preço do novo console não foi anunciado mas, segundo divulgaram executivos da Nintendo, deve ser mais barato que os consoles dos concorrentes. Para efeito de comparação, o Xbox 360 da Microsoft custa entre US$ 299 e US$ 399, e o PlayStation 3, da Sony, deve custar entre US$ 499 e US$ 599. Entre os jogos, a vedete foi o jogo de tiro em primeira pessoa Red Steel, que usa o joystick com sensores de movimento para orientar a ação e apontar a arma para os inimigos na tela. A cobertura completa das novidades da E3, você confere na reportagem do enviado especial Diego Assis, que o caderno Link publica nesta quinta-feira.