Nintendo Wii supera o PlayStation 3 nos EUA O Nintendo Wii saiu vitorioso no primeiro round da briga entre os novos consoles de videogame no mercado norte-americano, segundo informou a empresa de pesquisas NPD Group, a partir de dados fornecidos por varejistas naquele país. Segundo o levantamento, o PlayStation 3 da Sony, lançado em 17 de novembro, vendeu a metade do rival Wii, da Nintendo, que chegou às lojas dois dias depois. Em novembro, foram vendidos 196,5 mil PS3 e 476,1 mil Wii nos EUA, assim como 511,3 mil Xbox 360 (da Microsoft). O console de Bill Gates, embora lançado há um ano, tem a liderança no mercado norte-americano. As dificuldades da Sony em fabricar um número maior de unidades para as vendas de final de ano, por conta da falta de componentes eletrônicos, também contribuíram para o resultado.