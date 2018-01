Nintendo Wii vale quatro horas de espera na E3 Quanto você esperaria para experimentar um console que realmente responde aos seus movimentos? Se o caso era o novo Nintendo Wii, a resposta poderia ser quatro horas, média registrada durante a E3, feira de games encerrada nesta semana em Los Angeles. A promessa de um jogo realmente interativo e que explora os movimentos dos gamers seduziu centenas de visitantes no evento. O videogame da Nintendo, até então chamado ´Revolution´, só deve ser lançado no final do ano, custando abaixo de US$ 299, segundo declarações de executivos da empresa. (Com Agências Internacionais)