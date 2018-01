Nintendo Wii vende 3 vezes mais que PS3 no Japão em março

O console de videogame Wii da Nintendo vendeu três vezes mais que o PlayStation 3 da Sony no Japão, em março, mas seu portátil Nintendo DS ficou atrás do PlayStation Portable pela primeira vez em seis meses, afirmou um veículo do setor. A Nintendo, criadora de personagens populares como Mario e Zelda, vendeu 265.542 unidades do Wii nas cinco semanas que terminaram em 30 de março, contra 81.579 mil unidades do PS3, de acordo com números da Enterbrain, apresentados nesta sexta-feira, 4. O Wii possui um joystick sensível a movimentos que permite aos usuários interagir com a tela movimentando o controle como se fosse uma raquete ou espada. O console tem como alvo uma audiência ampla que inclui mulheres e idosos e não apenas jovens do sexo masculino. A Sony vendeu 415.415 unidades do PlayStation Portable (PSP) durante o mês passado, acima da venda de 255.124 unidades do Nintendo DS. O jogo de ação "Monster Hunter Freedom 2G", da Capcom e projetado para PSP, foi o título mais vendido em março, de acordo com a Entebrain. As vendas do console Xbox 360, da Microsoft e popular nos Estados Unidos, ficaram em 13.127 unidades, de acordo com a Enterbrain.