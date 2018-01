Nissan anuncia sistema que evita colisões entre carros A empresa fabricante de automóveis japonesa Nissan anunciou nesta quarta-feira que desenvolveu um sistema de monitoramento por controle remoto que permitirá ao motorista de um automóvel evitar colisões frontais com outro veículo. O sistema mede a distância entre o automóvel no qual está instalado e outro que se aproxima à frente, e compara a velocidade dos dois veículos utilizando um sensor instalado no pára-choque frontal, anunciou a Nissan, segundo a agência de notícias Kyodo. Se o sistema considera que é preciso frear o automóvel, aparecerá um indicador no painel e um alarme soará alertando o motorista para o perigo e para a necessidade de frear. No momento em que o motorista levantar o pé do acelerador, os freios serão acionados automaticamente. Segundo explicou a Nissan, uma das maiores fabricantes de automóveis do Japão, este sistema estará disponível em até três anos.