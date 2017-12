Niterói ganha plano emergencial de combate ao crime O governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), e a cúpula da Secretária de Segurança anunciaram nesta terça-feira, 22, um plano emergencial de reforço no combate ao crime na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio. Cem policiais militares reforçarão a segurança na cidade, onde passarão a atuar duas novas companhias da Polícia Militar. O secretário de segurança, José Mariano Beltrame, disse que em até 15 dias será feita uma avaliação dos resultados das operações. Segundo o governador Pezão, dessa avaliação sairá a decisão sobre pedir ou não reforço ao governo federal.