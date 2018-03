Nível de água do Sistema Cantareira cai para 15,0%

O principal motivo para a queda é a escassez prolongada de chuva sobre as reservas, que se estendem desde o norte da cidade de São Paulo até o sul do Estado de Minas Gerais. A quantidade de chuva sobre essa região atingiu 128,2 milímetros (mm) em março, o equivalente a apenas 69% da média histórica no mês. No começo do ano, a estiagem foi ainda mais grave. Em fevereiro e janeiro choveu apenas 36,0% e 33,8% da média nesses meses, respectivamente.

Apesar da situação ainda crítica, o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), negou na sexta-feira, 14, que a Sabesp esteja reduzindo o fornecimento em algumas partes da cidade de São Paulo por causa dos baixos níveis de reserva do Sistema Cantareira. No entanto, alguns moradores reclamam que o corte de água vem se repetindo nos últimos dias.

No começo de fevereiro, a Sabesp anunciou uma campanha para estimular a redução no consumo, oferecendo desconto de 30% na conta de quem economizar 20% do seu consumo de água, devido a falta de chuvas. Além disso, a companhia está providenciando a instalação de equipamentos para captar a água do chamado "volume morto" do Sistema Cantareira, um volume adicional que fica no fundo dos reservatórios.