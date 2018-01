Nível de represa cai para 3% e Itu tenta transposição O nível da Represa do Itaim, principal fonte de abastecimento da região central da cidade de Itu, baixou para 3% e agravou as condições do abastecimento na cidade, na região de Sorocaba. Os 156 mil habitantes enfrentam racionamento desde o início de fevereiro e só recebem água a cada dois dias. A captação foi reduzida ao mínimo e em alguns bairros a água chega uma vez por semana.