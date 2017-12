Nível de reservas da Cantareira é o menor desde o início de suas operações

O índice que mede o volume de água armazenado no Sistema Cantareira apresentou nova queda neste sábado, caindo para 17,5% da capacidade total dos reservatórios ante o nível de 17,7% registrado na sexta. Este é o índice mais baixo apresentado desde o início de operação do sistema, em 1974.

De acordo com dados da Sabesp, a pluviometria ds região acumulada em fevereiro permanece em 48,7 milímetros (mm), o que representa somente 24% da média histórica de chuvas para o mês. A pluviometria de hoje, ainda de acordo com a Sabesp, foi de 0,1 mm, apesar de ter chovido forte em algumas regiões de São Paulo na tarde de hoje.

Conforme os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as próximas horas ainda devem seguir com registro de chuvas na Capital, entretanto de maneira fraca e com eventuais pontos moderados. Para amanhã são aguardadas pancadas de chuvas a partir do meio da tarde. Na segunda-feira a partir da tarde estão previstas pancadas de chuva com intensidade de moderada a forte.