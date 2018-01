Nível do Cantareira continua em 7,1% mesmo com chuva O nível do Sistema Cantareira, o principal reservatório de água para o abastecimento da Grande São Paulo, permaneceu idêntico ao de sábado e sexta-feira. De acordo com o site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o patamar se manteve em 7,1%. O nível do sistema Rio Grande também ficou estável de ontem para hoje. Em todos, houve queda no volume de água armazenada.