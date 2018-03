Nível do Cantareira continua em queda e atinge 9,6%

Para efeito de comparação da situação crítica do Cantareira, há exatamente um ano, o nível dos reservatórios era de 62% de sua capacidade total, volume de água seis vezes maior do que o atual.

De acordo com o último relatório divulgado pelo comitê anticrise, chefiado por técnicos da Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) de São Paulo, a situação dos dois principais reservatórios do sistemas é ainda mais grave. Responsáveis por 82% da capacidade total do Cantareira, na segunda-feira (5) as represas Jaguari e Jacareí estavam com apenas 2,6% do total de água que são capazes de armazenar.

A concessionária e o governo de São Paulo, seu acionista majoritário, esperam iniciar a captação do chamado volume morto (água do fundo dos reservatórios) já no próximo dia 15. Segundo o governo estadual, o gatilho para o início da exploração seria, justamente, o esgotamento desses dois reservatórios.

O uso do volume morto exigiu da Sabesp um investimento de R$ 80 milhões na compra de bombas e em obras de infraestrutura. O montante não inclui o esperado aumento nos custos com energia elétrica, para o bombeamento, e com materiais de tratamento, devido à presença de mais sedimentos da água localizada no fundo das reservas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de investimentos emergenciais, outras medidas adotadas para garantir o abastecimento de água na Grande São Paulo, podem reduzir em cerca de R$ 1 bilhão o resultado líquido da Sabesp em 2014. Diante da perspectiva financeira negativa, a concessionária já anunciou um corte de R$ 900 milhões no orçamento previsto para outros investimentos e despesas no ano